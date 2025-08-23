Ingresar
San Martín (SJ) le ganó a Gimnasia un partido clave y sueña con la permanencia

Por la fecha 6 y con un tanto de Iacobellis, de penal, el equipo sanjuanino se impuso por 1-0 al Lobo para sumar tres puntos de oro.

En la continuidad de la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, San Martín logró una victoria clave al superar por 1-0 a Gimnasia, en un duelo directo por la permanencia.

El único gol del encuentro fue convertido por Marco Iacobellis, de penal, sancionado a instancias del VAR por Fernando Espinoza tras una mano de Gastón Suso en el área.

Con este resultado, el equipo dirigido por Leandro Romagnoli sigue último tanto en la tabla de promedios como en la tabla anual, pero sumó tres puntos que le permiten meter presión a varios rivales en la pelea por evitar el descenso.

