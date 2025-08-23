La discapacidad y el colmo de la insensibilidad

Diputados rechazó el veto a la ley de emergencia en discapacidad y el gobierno irá a la justicia. Removieron al director de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Hoy 03:59

Por Mariana Iglesias, en diario Clarín

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se creó para "promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, además de promover el respeto de su dignidad inherente". Argentina suscribió a la Convención en 2007, la hizo ley y en 2014 le dio jerarquía constitucional.

A contramano del marco legal y la Constitución, el gobierno decidió enfrentarse a las personas con discapacidad, que son el diez por ciento de la población. Con un decreto impuso criterios restrictivos para acceder a pensiones por discapacidad y parámetros médicos totalmente regresivos. El presupuesto cayó un 30% y se suspendieron miles de pensiones no contributivas.

Desde el año pasado se suceden las marchas de protesta. Ver a las madres empujando sillas de ruedas con carteles de reclamos se convirtió en un paisaje habitual ante la indiferencia de un gobierno que -a través de otro decreto- intervino la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que dejó de ser un ente autárquico y pasó a depender del Ministerio de Salud, otro retroceso que provocó una ola masiva de despidos.

Una resolución de la ANDIS usó los términos "idiota", "imbécil" y "débil mental" para categorizar a personas con discapacidad intelectual. La resolución llevaba la firma del director: Diego Orlando Spagnuolo. “Si vos tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado”, le dijo el funcionario a cargo de discapacidad a la mamá de Ian Moche, un niño de 12 años con autismo.

A Spagnuolo lo echaron e miércoles. No fue removido de su cargo por llamar "idiota", "imbécil" y "débil mental" a las personas con discapacidad, tampoco por hablarle así a la madre de un niño con autismo. De hecho el presidente usa esos adjetivos en forma recurrente y también insultó a Ian por redes sociales. Spagnuolo, amigo de Javier Milei, fue desplazado porque se filtraron audios en los que supuestamente nombra a la hermana del presidente, a la familia Menem y habla de coimas.

El Ejecutivo vetó la ley de emergencia en discapacidad con el argumento de "no hay plata". La Oficina de Presupuesto del Congreso elaboró un informe sobre el costo fiscal: dice que hasta 2026, el costo total va del 0,28% al 0,51% del PBI. Nada. La Cámara de Diputados rechazó el veto. El gobierno irá a la Justicia para rechazar la emergencia. Lo que no hay es margen para la sensibilidad.