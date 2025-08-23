“No podrán callarnos”: el padre de Miguel Uribe Turbay, el senador asesinado en Colombia, lo reemplazará como candidato presidencial

El anuncio fue hecho por el Partido Centro Democrático; el presidente Petro había criticado previamente la postulación “¿No saben que salimos de la monarquía?"

Miguel Uribe Londoño, que en 1991 había quedado viudo tras el asesinato de su esposa y que ahora acaba de perder a su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay, también a manos de sicarios en medio de la violencia que sacude a Colombia desde hace décadas, anunció este viernes que reemplazará a su hijo como precandidato presidencial por el partido de derecha Centro Democrático.

Uribe Turbay, de 39 años, fue asesinado en un atentado ocurrido en Bogotá el pasado 7 de junio, que lo mantuvo durante dos meses en un centro especializado y finalmente falleció el 11 de agosto. “El señor Uribe Londoño expresó que la familia de Miguel Uribe Turbay decidió por unanimidad que fuera él quien entrara al proceso de selección del candidato presidencial del Partido Centro Democrático en ausencia de su hijo. Teniendo en cuenta lo anterior, el Partido Centro Democrático y sus precandidatos presidenciales, le dan la bienvenida”, dijo la agrupación.

El domingo pasado, el presidente izquierdista Gustavo Petro criticó la posibilidad de que Uribe Londoño heredara la candidatura de su hijo. “El legado de un hijo, no lo maneja el padre, ¿aún no saben que salimos de la monarquía y estamos en una república?“.

El Centro Democrático precisó que, al igual que los demás precandidatos, Miguel Uribe Londoño, de 78 años, “participará de todos los debates y actividades del partido”, que escogerá a su candidato único a las elecciones presidenciales de 2026, mediante una encuesta internacional que se realizará entre diciembre y enero próximos.

El candidato elegido por ese partido, creado alrededor de la figura del expresidente Álvaro Uribe -condenado a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, pero en libertad por decisión de un Tribunal local-, competirá en marzo en una consulta que realizarán los sectores de oposición para escoger un único candidato.

Uribe Londoño tiene trayectoria en la función pública. Fue concejal de Bogotá y senador por el conservadurismo.

En el sepelio de su hijo el pasado 13 de agosto, Uribe Londoño hizo un llamado a la unidad nacional para ganar las elecciones en 2026. El camino, insistió, era el Centro Democrático.

“Callaron a Miguel, pero no podrán callar la voz de millones de colombianos pidiendo a gritos un cambio. Tenemos una oportunidad única de frenar esta locura en el 2026, no la desaprovechemos. Solo así tendrá sentido esta causa. Asesinaron a Miguel, pero jamás podrán asesinar su propósito. Las ideas son indestructibles, pero necesitan ser materializadas para cambiar la historia de un país”, aseguró en la Catedral Primada de Colombia, en el centro de Bogotá.

La esposa de Uribe Londoño y madre de Uribe Turbay fue asesinada en 1991 por el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria después de una fallida negociación para su liberación, tras permanecer secuestrada durante cinco meses. Uribe Turbay tenía entonces 4 años.