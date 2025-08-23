Ingresar
Dos hombres y una mujer fueron detenidos por el millonario robo a ingeniero santiagueño

La policía continúa la investigación para esclarecer por completo el hecho. Un auto fue secuestrado.

Hoy 06:50
Foto de archivo.

Dos hombres y una mujer fueron detenidos como parte de la investigación por el robo de $ 61.000.000, U$S 2.000, una notebook e importante documentación al ingeniero Sergio Alberto Baumann.

Como se recordará, el damnificado denunció en la seccional Primera que el jueves al mediodía estacionó una camioneta en calle Olaechea, casi frente a Sanidad Policial. Sin ejercer violencia, desconocidos la habrían sustraído $ 61.000.000 que se encontraban en un sobre, U$S 2.000, más tecnología y documentación.

Cuando tomó intervención en el caso, la fiscal Celia Mussi afectó a personal de la Brigada de Investigaciones de la comisaría Primera y de la División Robo y Hurto de la policía de la Provincia. Los expertos comenzaron desde el relevamiento de cámaras, las cuales develaron secuencias fílmicas en Olaechea y Alsina. Allí, divisaron un vehículo sospechoso en cercanías de la camioneta de Baumann.

Los policías concentraron sus energías en el coche misterioso y en horas de la noche del viernes interceptaron a sus ocupantes en la ciudad de La Banda.

