Para los niños: el CCB dictará el taller de arte “Fauvismo”

La actividad está destinada a niños de 5 a 11 años, en forma gratuita. Se dictará los días martes 26 y jueves 28 de agosto, en el horario de 19 a 20:30.

Hoy 07:18

Esta semana, el Centro Cultural del Bicentenario les propone a los niños una actividad divertida y educativa para acercarlos al mundo del arte.

El fauvismo es un movimiento artístico caracterizado por el uso de colores vibrantes y pinceladas enérgicas, que les permite a los participantes, explorar su creatividad y experimentar con el color de forma libre y expresiva.

Luego de conocer las características de esta corriente, en una segunda etapa del taller, darán paso a la imaginación, generando su propia obra de arte.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles de 9 a 13, telefónicamente al 422-3763, interno 249, (Área de Educación). Los cupos son limitados.

Centro Cultural del Bicentenario CCB

