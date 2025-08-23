Camionero quedó detenido por un supuesto autorobo de $20 millones

El trabajador denunció, en la Subcomisaría de Choya, sobre un robo que sufrió a manos de tres delincuentes que se desplazaban en una 4 x 4. Con las horas, su historia fue desinflándose.

Hoy 08:31

Un camionero cordobés fue detenido el viernes en Frías, ante firmes sospechas de haberse quedado con $ 20.000.000 y fingido un atraco armado, desde una 4 x 4, lo que produjo una defraudación a una empresa avícola.

Según se desprende de la causa que investiga la fiscal, Macarena Vildoza, el sospechoso fue identificado como Salvador José Janud, de 45 años, con domicilio en calle Eva Perón y Falucho B° La Paz, localidad Deán Funes, Córdoba.

Todo comenzó con el viaje del cordobés hacia nuestra provincia, en la antevíspera. En Frías habría dejado una carga de 20 pallets de huevos y emprendió el regreso hacia Deán Funes. Llevaba $ 20.000.000 por la operación. Mientras transitaba por la ruta provincial Nº 24, a la altura del kilómetro 5, cerca del mediodía, dijo que fue interceptado por una camioneta Amarok negra, con dos sujetos.

Siempre de acuerdo con el relato del camionero, bajaron dos hombres con sus rostros descubiertos. Vestían ropa oscura y portaban armas de fuego largas. El denunciante aseguró que lo redujeron, lo golpearon en el brazo derecho y cuello y despojaron de los $ 20.000.000 que se encontraban en bolsas de papel y en el sector de la cama del transporte.

Horas después, el camionero interpuso la denuncia y alertó a los funcionarios policiales ante la subcomisaría de la localidad de Choya.

Una vez que la versión del denunciante llegó a los policías, a la fiscal y a un médico de policía, todo tuvo un giro drástico de 180 grados. La policía local señaló que no vio 4 x 4 alguna y el lugar marcado por Janud no reflejaba las características descriptas.

Lo más contundente, el forense habría manifestado que las lesiones del brazo no serían compatibles con las invocadas, mucho menos con las que son provocadas por vidrios.

Ello más modificaciones que fue vertiendo en la explicación original del supuesto hecho devaluaron la denuncia y en los primeros minutos de ayer, Janud terminó detenido, por decisión de la fiscal y la jueza de Control y Garantías, Roxana Cejas Ramírez (foto), ante sospechas de un autorrobo.

Celular y GPS para delinear una ruta genuina, en medio de verdades a medias

La Justicia trabajaba anoche con el celular del camionero, ya que precisaba establecer el real recorrido. Él señaló que lo atacaron el jueves al mediodía, pero hoy todo es relativo y poco creíble, deslizó un comisario.

Como sea, los expertos en tecnología también indagarán en el GPS del vehículo, ya que es imposible que lo haya apagado y burlarse una ruta ajena a la genuina.

Declaraciones

Ya declararon varios policías, en especial de Villa La Punta. La descripción que ofrecieron distaría sobremanera de la versión del transportista, quien anoche permanecía paralizado en una celda de comisaría.

Su empresa ya fue informada sobre el imprevisto por parte de la policía de Choya. En las próximas horas arribarían representantes de la firma, a fin de ponerse a disposición de la Justicia de Frías, subrayaron al cierre los funcionarios.

Lo más contundente, el dinero no aparecía y la Fiscalía ya intuye que el sospechoso quizá contó con respaldo de un tercero/s, y es a quien marcan como quien huyó con el preciado botín y hasta salió de nuestra provincia.