Morena Rial lanzó duras críticas contra Carmen Barbieri y Nico Vázquez en redes sociales

La hija de Jorge Rial no deja de sorprender con sus comentarios filosos en redes. En su última polémica, se enfrentó a Carmen Barbieri y a Nico Vázquez, generando repercusiones en el mundo del espectáculo.

Hoy 08:35
More Rial y Nico Vázquez

La hija de Jorge Rial, Morena Rial, sigue haciendo eco de su presencia en las redes sociales, donde constantemente opina sobre los famosos y los escándalos que sacuden el mundo del espectáculo. En esta oportunidad, la joven se cruzó con Carmen Barbieri y, en un inesperado giro, también con Nico Vázquez.

Todo comenzó cuando un usuario en Instagram le preguntó a Morena su opinión sobre Carmen Barbieri. La respuesta no tardó en llegar y fue contundente: “La verdad que ella es infumable, gorreada como Nico Vázquez. Pero bueno, como es una abuelita no hay que enojarse mucho. Lo que sí, por favor, que alguien le lleve los pañales, ¿o ella no cuenta que los lleva puestos todo el tiempo? Ahh, perdón. No tenía que contarlo”. Estas palabras generaron gran revuelo, tanto por la dureza del comentario como por la referencia a la edad de Barbieri.

Pero la crítica no terminó ahí, ya que Morena también hizo mención de Nico Vázquez, al compararlo con Barbieri, sugiriendo que ambos habían sido “gorreada”. Su insinuación al escándalo de Gimena Accardi y su infidelidad con Vázquez fue otro de los puntos que levantó polvareda en las redes.

Carmen Barbieri, no tardó en responder. En su programa de televisión, la conductora apuntó con dureza contra Morena, llamándola “chorra” y “parásito”, e incluso la acusó de ser “burra”. Las tensiones entre las dos se han intensificado, y el conflicto podría escalar hasta llegar a Tribunales.

