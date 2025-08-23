A casi un mes de la muerte de “Locomotora” Oliveras, su hijo recordó con emoción su participación en "En el barro"

A días de cumplirse un mes de su fallecimiento, Alejandro Oliveras recordó con orgullo a su madre, Alejandra “Locomotora” Oliveras, por su participación en la serie "En el barro", donde interpretó a una reclusa en la cárcel de ‘La Quebrada’.

A tan solo días de cumplirse un mes de la muerte de Alejandra “Locomotora” Oliveras, su hijo Alejandro compartió un emotivo recuerdo en una entrevista con Karina Mazocco en el programa A la Tarde (América). En la conversación, el joven expresó su profundo orgullo y emoción al ver a su madre en un rol actoral, en la serie "En el barro", donde interpretó a Rocky, una de las reclusas en la cárcel ‘La Quebrada’.

“Es alucinante verla. Me hubiera gustado que mi mamá se vea en la serie. Sigue siendo fiel a lo que es ella. No fuma, no toma, no tiene escenas raras ni sexuales. Fue la primera vez que se la vio en pantalla actuando, no en un ring de boxeo”, comentó Alejandro, visiblemente conmovido. Para él, la serie representó una forma de conocer a su madre desde otra perspectiva, alejándose de su rol de deportista y boxeadora.

El hijo de “Locomotora” Oliveras también destacó lo feliz y agradecida que estaba su madre por la oportunidad de incursionar en el mundo de la actuación. “Ella quería incursionar en el mundo de la ficción porque uno de sus sueños era que se hiciera la historia de su vida. Este proyecto fue como un paso más para hacerse más conocida en ese ámbito”, compartió Alejandro, revelando una faceta desconocida de la boxeadora.

La serie, que se estrenó en Netflix, permitió que “Locomotora” Oliveras tuviera la oportunidad de realizar su sueño de estar en el mundo de la ficción. Sin embargo, su partida dejó un vacío irreparable en su familia, que ahora, a través de su participación en el proyecto, mantiene viva su memoria.

Finalmente, Alejandro habló sobre el proceso de duelo que atraviesa, destacando que “es largo” y que “uno no supera así nomás este tipo de cosas”. A pesar de la tristeza por la pérdida de su madre, se mostró agradecido por el legado que dejó, destacando lo positivo que fue la interpretación de su madre en la serie y cómo su personaje conectó con el público.