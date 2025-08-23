Un joven fue herido en el abdomen por un disparo accidental mientras cazaba con sus primos

El hecho ocurrió alrededor de las 20.10 horas cuando el menor se encontraba realizando la actividad junto a sus primos. El menor fue derivado de inmediato al hospital Regional de la Capital, en una ambulancia, acompañado de sus padres.

En la noche de este viernes, un adolescente de 16 años resultó herido de forma accidental por un disparo en el abdomen mientras cazaba en la localidad de Nuevas Esperanza, en el barrio Santa Ana, donde el joven es oriundo. El hecho ocurrió alrededor de las 20.10 horas cuando el menor se encontraba realizando la actividad junto a sus primos.

Según la denuncia registrada en la Comisaría N° 32, el adolescente sintió de repente el impacto de un balín 5/5 de aire comprimido en la zona del abdomen. Tras el incidente, fue trasladado rápidamente al hospital local, donde el Dr. Juan Carlos Vaca Rojas le realizó una placa radiográfica, que reveló que el proyectil se había alojado en el lado izquierdo del abdomen.

Debido a la gravedad de la herida, el menor fue derivado de inmediato al hospital Regional de la Capital, en una ambulancia, acompañado de sus padres.

En el marco de la investigación, el fiscal Dr. Rubén Alfonso dispuso que se tomara declaración al padre del adolescente y que se dejara asentado el incidente en el libro de novedades.