Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 AGO 2025 | 12º
X
Policiales

Un joven fue herido en el abdomen por un disparo accidental mientras cazaba con sus primos

El hecho ocurrió alrededor de las 20.10 horas cuando el menor se encontraba realizando la actividad junto a sus primos. El menor fue derivado de inmediato al hospital Regional de la Capital, en una ambulancia, acompañado de sus padres.

Hoy 08:52

En la noche de este viernes, un adolescente de 16 años resultó herido de forma accidental por un disparo en el abdomen mientras cazaba en la localidad de Nuevas Esperanza, en el barrio Santa Ana, donde el joven es oriundo. El hecho ocurrió alrededor de las 20.10 horas cuando el menor se encontraba realizando la actividad junto a sus primos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según la denuncia registrada en la Comisaría N° 32, el adolescente sintió de repente el impacto de un balín 5/5 de aire comprimido en la zona del abdomen. Tras el incidente, fue trasladado rápidamente al hospital local, donde el Dr. Juan Carlos Vaca Rojas le realizó una placa radiográfica, que reveló que el proyectil se había alojado en el lado izquierdo del abdomen.

Debido a la gravedad de la herida, el menor fue derivado de inmediato al hospital Regional de la Capital, en una ambulancia, acompañado de sus padres.

En el marco de la investigación, el fiscal Dr. Rubén Alfonso dispuso que se tomara declaración al padre del adolescente y que se dejara asentado el incidente en el libro de novedades.

TEMAS Accidente Hospital Regional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Dos hombres y una mujer fueron detenidos por el millonario robo a ingeniero santiagueño
  2. 2. El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 23 de agosto de 2025: anticipan una jornada con cielo despejado y máxima de 19°
  3. 3. Mar del Plata: un adolescente murió al chocar con una moto que probaba por primera vez
  4. 4. Güemes se juega algo más que tres puntos en una visita clave a Arsenal en Sarandí
  5. 5. Evangelina Anderson sobre su separación de Martín Demichelis: “Nadie piensa en mis hijos, salvo yo”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT