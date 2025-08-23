Una boda flotante: se casaron sobre tablas de paddle surf en el lago Lady Bird

Kirby Jay y Corey Isaacks celebraron su boda sobre tablas de paddle surf en un evento único en el lago Lady Bird, con invitados en kayaks y en el muelle. La ceremonia transcurrió sin caídas al agua, para alegría de todos.

Hoy 08:57

En un evento que desbordó originalidad, Kirby Jay y Corey Isaacks decidieron dar el "sí, quiero" de una manera única, sobre tablas de paddle surf en el pintoresco lago Lady Bird, en Austin, Texas. La ceremonia, que se llevó a cabo rodeada de agua, fue un reflejo de la creatividad de la pareja y su deseo de hacer algo verdaderamente memorable.

Lo que hizo aún más especial a esta boda fue la dinámica de los asistentes. De los 150 invitados, más de 80 se unieron a la celebración desde el agua, a bordo de kayaks, mientras el resto disfrutaba del evento desde el muelle de remo. La imagen de todos flotando alrededor de la pareja, que se mantenía equilibrada sobre las tablas, creó una atmósfera festiva y colorida, perfecta para un día tan especial.

En una entrevista con People, Kirby Jay expresó su alegría y satisfacción con el desenlace del día. “La verdad es que no podría haber salido mejor, sobre todo porque nadie se cayó al agua”, comentó la novia, destacando que, pese a lo peculiar de la ceremonia, todo transcurrió sin inconvenientes.

El enlace, que sin duda quedará grabado en la memoria de los presentes, no solo fue una celebración de amor, sino también una fiesta acuática, donde los invitados disfrutaron de la compañía, el paisaje y la sorpresa de un evento que desafió las convenciones. Sin dudas, esta boda flotante se convirtió en una de las más singulares y encantadoras del año.