L-Gante y Tamara Báez llegaron a un acuerdo económico por la cuota alimentaria de Jamaica

Tras la falsa reconciliación, L-Gante y Tamara Báez acordaron un nuevo monto para la cuota alimentaria de su hija Jamaica, lo que generó el enojo del abogado de la influencer, quien anunció su desvinculación del caso.

Después de una serie de rumores sobre su reconciliación, L-Gante y Tamara Báez llegaron a un acuerdo económico sobre la cuota alimentaria de su hija Jamaica, estableciendo un monto de 2 millones de pesos, según reveló la periodista Naiara Vecchio. Esta cifra ha generado controversia, especialmente en el círculo cercano a la influencer, ya que, según informes, no se esperaba una reducción tan significativa del valor anterior, que superaba los 5 millones de pesos.

El acuerdo dejó insatisfecho a Juan Pablo Merlo, el abogado que asesoraba a Tamara Báez en la disputa legal, quien expresó su indignación al respecto. A través de un comunicado, Merlo anunció que su estudio jurídico ya no representa a Báez, y explicó que, durante su gestión, habían logrado medidas claves como la inscripción del alimentante en el registro de morosos, la prohibición de salida del país de L-Gante y una cuota provisoria de 5 mil dólares. Sin embargo, señaló que “fuimos sustituidos por influencias del demandado, cuyo fin es eludir sus obligaciones”.

El abogado sentenció que su gestión había sido eficaz y “en defensa plena de los derechos alimentarios de la hija”, dejando entrever que el acuerdo actual no beneficia completamente a la niña, y que las influencias del cantante de cumbia 420 pudieron haber influido en la decisión de Tamara Báez.

En las redes sociales, muchos usuarios especularon sobre el acercamiento de L-Gante a su ex, señalando que podría haber influido en la baja de la cuota alimentaria. Aunque el músico de cumbia reconoció que se acercó a Tamara porque “en realidad la sigue amando”, la situación ha dejado en evidencia las tensiones subyacentes en la relación, tanto a nivel personal como legal.