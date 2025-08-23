Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 AGO 2025 | 15º
X
Policiales

Estafas virtuales: detuvieron a dos tucumanos y fueron trasladados a Las Termas

La víctima fue perjudicada en casi un millón de pesos. La causa se inició por la denuncia de un hombre con domicilio en la localidad de El Bobodal.

Hoy 09:12

En el marco de una investigación por presunta estafa, personal del Departamento de Delitos Económicos (DDI) de la Departamental N° 6 de Las Termas de Río Hondo concretó un operativo en la provincia de Tucumán, logrando la detención de dos personas y el secuestro de dinero, documentación y dispositivos electrónicos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los procedimientos se realizaron en cumplimiento del exhorto judicial correspondiente a la causa fiscal N° 1591/2025, caratulada “Avellaneda Norma Graciela y Laredo Varela Guido Mauricio sobre estafa (art. 172 CPA)”, en perjuicio de Braian Nahuel Santillán, domiciliado en la localidad de El Bobadal, departamento Jiménez.

Debido a esta medida judicial fueron trasladados desde la ciudad de San Miguel de Tucumán a Las Termas de Río Hondo:

Tucumano estafador detenido Tucumano estafador detenido

Te recomendamos: Condenan a falsa abogada acusada de 48 estafas a tres años de cárcel

Norma Graciela Avellaneda y Guido Mauricio Laredo Varela, ambos con domicilio en la provincia de Tucumán y quedaron alojados en sede policial a disposición del Juez de Control y Transición de Las Termas, Dr. Diego Martín Vittar.

Modus operandi

La investigación determinó que los imputados operaban a través de una empresa ficticia denominada “Prestanoa”, que ofrecía préstamos en línea con mínimos requisitos. Tras captar a la víctima, le exigieron a Santillán transferencias bajo conceptos de “gastos administrativos, sellados e impuestos”. Sin embargo, el préstamo nunca fue acreditado, lo que generó un perjuicio económico aproximado de $900.000.

En el procedimiento se incautaron:

$296.000 en efectivo

5 dólares

tarjetas de crédito y débito varias

un posnet de Mercado Pago y otro de Naranja X

teléfonos celulares, chips, memorias, adaptadores USB

un disco duro

una notebook

Además 12 cogollos de marihuana, 4 semillas, un kit de cultivo y una planta seca en maceta, secuestro efectuado por personal de Drogas Peligrosas tras las pruebas de campo correspondientes.

Las autoridades informaron que continúan las investigaciones para determinar si existen otros damnificados bajo la misma modalidad de estafa.

TEMAS Termas de Río Hondo

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Dos hombres y una mujer fueron detenidos por el millonario robo a ingeniero santiagueño
  2. 2. El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 23 de agosto de 2025: anticipan una jornada con cielo despejado y máxima de 19°
  3. 3. Mar del Plata: un adolescente murió al chocar con una moto que probaba por primera vez
  4. 4. Güemes se juega algo más que tres puntos en una visita clave a Arsenal en Sarandí
  5. 5. Evangelina Anderson sobre su separación de Martín Demichelis: “Nadie piensa en mis hijos, salvo yo”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT