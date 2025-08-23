Estafas virtuales: detuvieron a dos tucumanos y fueron trasladados a Las Termas

La víctima fue perjudicada en casi un millón de pesos. La causa se inició por la denuncia de un hombre con domicilio en la localidad de El Bobodal.

Hoy 09:12

En el marco de una investigación por presunta estafa, personal del Departamento de Delitos Económicos (DDI) de la Departamental N° 6 de Las Termas de Río Hondo concretó un operativo en la provincia de Tucumán, logrando la detención de dos personas y el secuestro de dinero, documentación y dispositivos electrónicos.

Los procedimientos se realizaron en cumplimiento del exhorto judicial correspondiente a la causa fiscal N° 1591/2025, caratulada “Avellaneda Norma Graciela y Laredo Varela Guido Mauricio sobre estafa (art. 172 CPA)”, en perjuicio de Braian Nahuel Santillán, domiciliado en la localidad de El Bobadal, departamento Jiménez.

Debido a esta medida judicial fueron trasladados desde la ciudad de San Miguel de Tucumán a Las Termas de Río Hondo:

Tucumano estafador detenido

Norma Graciela Avellaneda y Guido Mauricio Laredo Varela, ambos con domicilio en la provincia de Tucumán y quedaron alojados en sede policial a disposición del Juez de Control y Transición de Las Termas, Dr. Diego Martín Vittar.

Modus operandi

La investigación determinó que los imputados operaban a través de una empresa ficticia denominada “Prestanoa”, que ofrecía préstamos en línea con mínimos requisitos. Tras captar a la víctima, le exigieron a Santillán transferencias bajo conceptos de “gastos administrativos, sellados e impuestos”. Sin embargo, el préstamo nunca fue acreditado, lo que generó un perjuicio económico aproximado de $900.000.

En el procedimiento se incautaron:

$296.000 en efectivo

5 dólares

tarjetas de crédito y débito varias

un posnet de Mercado Pago y otro de Naranja X

teléfonos celulares, chips, memorias, adaptadores USB

un disco duro

una notebook

Además 12 cogollos de marihuana, 4 semillas, un kit de cultivo y una planta seca en maceta, secuestro efectuado por personal de Drogas Peligrosas tras las pruebas de campo correspondientes.

Las autoridades informaron que continúan las investigaciones para determinar si existen otros damnificados bajo la misma modalidad de estafa.