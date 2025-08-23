Impactante vuelco de un camión algodonero sobre Ruta 34

Ocurrió en cercanía de Icaño. Personal policial se hizo presente en el lugar para realizar las pericias correspondientes.

Hoy 09:37

Un accidente de tránsito se produjo este viernes por la tarde en el kilómetro 545 de la Ruta Nacional 34, en cercanías de Icaño. Un camión Dodge modelo DD-1000 175, que transportaba algodón, volcó tras perder el control.

El vehículo era conducido por Martín Felipe Lobato, de 48 años, domiciliado en barrio Cerros Azules, provincia de San Luis. El transportista circulaba en sentido sur-norte, desde Pinto hacia Forres, cuando, según relató, una rueda se reventó provocando el siniestro.

El camión terminó en la banquina, y afortunadamente no hubo personas heridas, registrándose solo daños materiales en la unidad y su carga.

Personal policial se hizo presente en el lugar para realizar las pericias correspondientes y ordenar el tránsito en la zona mientras se retiraba el rodado.