Un audio de Spagnuolo reveló coimas y complicidad en el gobierno de Milei: "Sabés que tu hermana está choreando"

En el audio, de aproximadamente cinco minutos, Spagnuolo menciona a figuras clave del gobierno.

Hoy 10:08

Un audio revelado en las últimas horas está sacudiendo al ámbito político y gubernamental argentino. El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, despedido en medio de una serie de denuncias de corrupción, ha expuesto en una conversación grabada un presunto esquema de coimas que involucra a funcionarios de su organismo y altos miembros del gobierno de Javier Milei. En el audio, de aproximadamente cinco minutos, Spagnuolo menciona a figuras clave del gobierno, incluyendo a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo "Lule" Menem, su principal asesor.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el testimonio, Spagnuolo describe con detalles cómo la red de corrupción operaba dentro de la ANDIS. Según sus palabras, “Lule está choreando de una manera... A mí me están desfalcando a la gente”. El exfuncionario denuncia que, bajo su gestión, se le designó a un individuo que controlaba “la caja” de la agencia, y que este individuo, ligado a la gestión de Mauricio Macri, tenía antecedentes de denuncias de corrupción y había sustraído discos rígidos de la institución.

En el audio, Spagnuolo también menciona a Karina Milei, asegurando que ella, al igual que otros involucrados, recibiría su parte de las coimas. “Seguramente a Karina le deben llevar el 3 o el 4”, dijo, sugiriendo que una parte de las ganancias ilícitas de este esquema eran repartidas entre los involucrados.

El exfuncionario también da detalles sobre la presunta manipulación de los contratos de prestadores de salud, a quienes se les exigían sobornos para mantener su relación con el Estado. Además, menciona que algunos de estos prestadores, como la Droguería Suizo Argentina, estarían pidiendo un porcentaje mayor, del 8%, a los proveedores para asegurar los contratos.

A lo largo del audio, Spagnuolo se refiere en términos muy duros a la situación, revelando además que le advirtió a Milei sobre las irregularidades. “Yo hablé con el Presidente, le dije, ‘sabés que están choreando, sabés que tu hermana está choreando’”, relató, sugiriendo que Milei estaba al tanto de los hechos pero no tomaba medidas al respecto. Según Spagnuolo, esta situación lo dejaba en una posición incómoda, sin poder actuar ante lo que sucedía a sus espaldas.

Este audio ha desatado una fuerte polémica, con acusaciones que apuntan a una presunta red de corrupción dentro del gobierno de Javier Milei, lo que ha generado una crisis política. Además, el juez federal Sebastián Casanello dictó una prohibición de salida del país para Spagnuolo y otras personas vinculadas a la causa, como Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, y los miembros de la familia Kovalivker, dueños de la Droguería Suizo Argentina.

Las revelaciones están siendo investigadas por la Justicia, que ahora debe determinar el alcance de estas denuncias y qué implicancias podría tener para los funcionarios mencionados en el audio. Mientras tanto, la figura de Karina Milei y su supuesta vinculación con estos hechos sigue siendo un punto central de la controversia.