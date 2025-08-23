Moto3: Valentín Perrone largará segundo en Hungría

La evolución del piloto hispano argentino lo posicionó nuevamente para largar en primera fila, y por segunda carrera consecutiva, con la KTM de Red Bull Tech3, ahora precedido por el español Máximo Quiles (Aspar Team) en la pista de Balatoon Park.

Hoy 10:52

En su primera temporada en Moto3, Valentín Perrone sigue marcando una interesante performance a bordo de la unidad que alista Red Bull KTM Tech3 con la cual va progresando y ya está integrado en las posiciones de privilegio disputando la vanguardia en cada instancia.

Tras haber conseguido la «pole» en Austria hace una semana, ahora el piloto hispano argentino volvió ser uno de los referentes en la clasificación del Gran Premio de Hungría y en el novedoso circuito de Balaton Park logró el segundo puesto, tras haber marcado 1m46s120 y quedar a 60 milésimas del español Máximo Quiles (Aspar Team).

Con ello, este domingo a la hora 6:00 de Argentina, Perrone volverá a largar así en primera fila, entre el «poleman» y Ángel Piquera (MT Helmets-MSI9 a quien relegó por 0s030.