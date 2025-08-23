El Aston Villa con Dibu Martínez como titular, cayó en su visita a Brentford por la Premier

El arquero de la Selección Argentina volvió al ruedo luego de una fecha de suspensión y perdió 1-0 de visitante.

Hoy 12:50

El Aston Villa sufrió su primera derrota en la Premier League 2025 al caer 1-0 ante Brentford como visitante, en el regreso de Dibu Martínez tras cumplir una fecha de suspensión. El arquero de la Selección Argentina volvió a la titularidad, pero no pudo evitar la caída de su equipo, que ahora suma un empate y una derrota en el arranque de la temporada.

El único gol del partido llegó a los 12 minutos de la primera mitad, cuando Dango Ouattara aprovechó un rebote tras una atajada inicial de Dibu Martínez y puso en ventaja a Brentford. Minutos más tarde, Las Abejas estiraron la diferencia con un tanto anulado por el VAR debido a una falta previa sobre el arquero argentino.

Con el marcador en contra, el Aston Villa intentó reaccionar, pero le faltó precisión en los últimos metros y no pudo romper la sólida defensa del conjunto local. El equipo dirigido por Unai Emery deberá levantar rápido la cabeza, ya que se le viene un calendario muy exigente en las próximas semanas.

En septiembre, los Villanos enfrentarán al Everton, el recién ascendido Sunderland y el Fulham, antes de dos choques clave: visitarán al Tottenham y luego recibirán al Manchester City. Ya en noviembre, viajarán a Anfield para enfrentar al Liverpool y más tarde serán locales ante Bournemouth antes de cerrar el mes con visitas al Leeds y Wolverhampton.

Antes de fin de año, el Aston Villa deberá visitar al Brighton y al Chelsea, mientras que en casa recibirá al Arsenal, Manchester United y West Ham. Un cierre de 2025 cargado de compromisos importantes para un equipo que necesita sumar puntos para no complicarse en la tabla.