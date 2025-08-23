Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 AGO 2025 | 19º
X
Somos Deporte

El Aston Villa con Dibu Martínez como titular, cayó en su visita a Brentford por la Premier

El arquero de la Selección Argentina volvió al ruedo luego de una fecha de suspensión y perdió 1-0 de visitante.

Hoy 12:50

El Aston Villa sufrió su primera derrota en la Premier League 2025 al caer 1-0 ante Brentford como visitante, en el regreso de Dibu Martínez tras cumplir una fecha de suspensión. El arquero de la Selección Argentina volvió a la titularidad, pero no pudo evitar la caída de su equipo, que ahora suma un empate y una derrota en el arranque de la temporada.

El único gol del partido llegó a los 12 minutos de la primera mitad, cuando Dango Ouattara aprovechó un rebote tras una atajada inicial de Dibu Martínez y puso en ventaja a Brentford. Minutos más tarde, Las Abejas estiraron la diferencia con un tanto anulado por el VAR debido a una falta previa sobre el arquero argentino.

Con el marcador en contra, el Aston Villa intentó reaccionar, pero le faltó precisión en los últimos metros y no pudo romper la sólida defensa del conjunto local. El equipo dirigido por Unai Emery deberá levantar rápido la cabeza, ya que se le viene un calendario muy exigente en las próximas semanas.

En septiembre, los Villanos enfrentarán al Everton, el recién ascendido Sunderland y el Fulham, antes de dos choques clave: visitarán al Tottenham y luego recibirán al Manchester City. Ya en noviembre, viajarán a Anfield para enfrentar al Liverpool y más tarde serán locales ante Bournemouth antes de cerrar el mes con visitas al Leeds y Wolverhampton.

Antes de fin de año, el Aston Villa deberá visitar al Brighton y al Chelsea, mientras que en casa recibirá al Arsenal, Manchester United y West Ham. Un cierre de 2025 cargado de compromisos importantes para un equipo que necesita sumar puntos para no complicarse en la tabla.

TEMAS Emiliano ‘Dibu’ Martínez

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Dos hombres y una mujer fueron detenidos por el millonario robo a ingeniero santiagueño
  2. 2. Bº Mama Antula: motociclista resultó gravemente herido al chocar con un camión
  3. 3. En vivo: Güemes se juega algo más que tres puntos en una visita clave a Arsenal en Sarandí
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 23 de agosto de 2025: anticipan una jornada con cielo despejado y máxima de 19°
  5. 5. Mar del Plata: un adolescente murió al chocar con una moto que probaba por primera vez
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT