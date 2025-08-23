El Tottenham de Romero otra vez amargó al Manchester City y manda en la Premier

Con el argentino titular, capitán y en un nivel altísimo, los Spurs se impusieron por 2-0 a domicilio por la segunda fecha del campeonato inglés.

Hoy 11:10

El Tottenham dio una enorme muestra de carácter y sorprendió al derrotar 2-0 al Manchester City en el Etihad Stadium, por la segunda fecha de la Premier League. Con Cristian “Cuti” Romero como capitán y figura, el conjunto dirigido por Thomas Frank logró su segundo triunfo consecutivo y se ilusiona con pelear arriba esta temporada.

El partido no fue sencillo para los Spurs, que apostaron a un planteo inteligente, pragmático y efectivo. El City dominó la posesión y generó varias situaciones claras en la primera mitad, pero se encontró con un Guglielmo Vicario muy firme bajo los tres palos y con un Cuti Romero intratable en los duelos individuales, neutralizando por completo a Erling Haaland, que venía de marcar un doblete en la fecha anterior.

La apertura del marcador llegó a los 34 minutos del primer tiempo: Richarlison filtró un pase largo para Brennan Johnson, que definió con precisión para el 1-0, a pesar de la revisión del VAR. Y cuando el Manchester City intentaba reaccionar, un error en la salida le costó caro: Joao Palinha aprovechó una recuperación alta y estampó el 2-0 con el que los londinenses se fueron al descanso.

En la segunda parte, el equipo de Pep Guardiola buscó descontar, pero se topó con una defensa bien organizada y un Tottenham que supo resistir. Con presión alta, intensidad y orden táctico, los de Frank desactivaron los ataques ciudadanos y lograron un triunfo histórico, que incluso provocó que muchos hinchas locales abandonaran el estadio antes del final.

Con este resultado, Tottenham suma seis puntos de seis posibles y se ilusiona con pelear la Premier League, comandado por un Cuti Romero que ratifica partido tras partido que es una muralla y uno de los mejores defensores del mundo.