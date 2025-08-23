El Inter Miami de Messi quiere seguir prendido en la MLS en su visita al DC United

Las Garzas pretenden capitalizar el envión de la Leagues Cup, seguir peleando por llegar a la cima de la Conferencia Este y clasificar a playoffs. Se miden desde las 20:30.

Hoy 10:33

El Inter Miami visita este sábado al DC United en el Audi Field de Washington, por una nueva fecha de la MLS 2025, en un duelo donde el equipo de Javier Mascherano necesita sumar para no perderle pisada a los líderes. Las Garzas llegan entonadas tras la clasificación a las semifinales de la Leagues Cup, pero todavía tienen un objetivo claro: meterse en los playoffs de la liga estadounidense.

La gran incógnita pasa por Lionel Messi, que podría tener minutos ante el DC United para ganar ritmo de cara al choque decisivo frente a Orlando City por las semifinales de la Leagues Cup, el próximo miércoles. El capitán argentino arrastra molestias físicas tras lesionarse contra Pumas y, aunque jugó apenas 45 minutos frente a LA Galaxy, descansó en la victoria ante Tigres.

El panorama en la Conferencia Este está al rojo vivo. El Inter Miami se ubica a siete puntos del líder y todavía tiene tres partidos menos, por lo que un triunfo sería vital para acercarse en la tabla a falta de 10 jornadas para el cierre de la temporada regular. En contrapartida, el DC United atraviesa una campaña para el olvido: se encuentra último en la Conferencia, suma 11 partidos sin ganar y está a 19 puntos de los puestos de postemporada.

Probable formación de Inter Miami vs. DC United

Inter Miami: Óscar Ustari; Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Maximiliano Falcón, Noah Allen; Sergio Busquets o Baltasar Rodríguez, Yannick Bright; Tadeo Allende, Benjamín Cremaschi, Fafà Picault; Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.