Sin Messi, Inter Miami empató en su visita al DC United con un golazo de Baltasar Rodríguez

Las Garzas igualaron 1 a 1 en su visita a la capital estadounidense por la 28° jornada de la MLS. Repasá lo mejor del partido.

Hoy 23:00

Inter Miami igualó 1-1 ante DC United por la 28° jornada de la MLS, en un encuentro disputado sin la presencia de Lionel Messi. El gol de las Garzas lo marcó Baltasar Rodríguez, quien se lució con una gran definición para rescatar un punto en condición de visitante.

El entrenador Javier Mascherano decidió rotar el equipo, pensando en las semifinales de la Leagues Cup frente a Orlando City, por lo que varias figuras descansaron. A pesar de las ausencias, el conjunto de Florida mostró pasajes de buen juego y supo reaccionar para no irse con las manos vacías.

Con este resultado, Inter Miami quedó quinto en la Conferencia Oeste con 48 puntos, a ocho unidades de Philadelphia Union, que suma tres partidos más disputados.

El equipo deberá ahora enfocarse en la definición de la Leagues Cup, mientras busca seguir firme en la MLS para asegurar su lugar en los playoffs.