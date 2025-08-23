En vivo: el Inter Miami de Messi quiere seguir prendido en la MLS en su visita al DC United

Las Garzas pretenden capitalizar el envión de la Leagues Cup, seguir peleando por llegar a la cima de la Conferencia Este y clasificar a playoffs. Se miden desde las 20:30.

Hoy 19:42

El Inter Miami visita este sábado al DC United en el Audi Field de Washington, por una nueva fecha de la MLS 2025, en un duelo donde el equipo de Javier Mascherano necesita sumar para no perderle pisada a los líderes. Las Garzas llegan entonadas tras la clasificación a las semifinales de la Leagues Cup, pero todavía tienen un objetivo claro: meterse en los playoffs de la liga estadounidense.

