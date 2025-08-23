Escándalo en la ANDIS: Diputados citan a Lugones y Vilches por coimas en compras de medicamentos

La citación se da en el marco de la investigación por el caso de los audios de Diego Spagnuolo.

Hoy 11:38

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados ha convocado para el próximo martes al ministro de Salud, Mario Lugones, y al recién nombrado interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, para que brinden explicaciones sobre las graves denuncias de presuntas coimas en la compra de medicamentos del organismo. La citación, que se llevará a cabo a las 12 en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, forma parte de un plenario conjunto con la comisión de Discapacidad.

El anuncio fue realizado por el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin (Unión por la Patria), quien, a través de sus redes sociales, informó que también se invitó a los diputados autores de los proyectos vinculados al caso, destacando la relevancia del asunto.

Esta citación ocurre en medio de la investigación judicial que ha avanzado significativamente, vinculando al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, con el escándalo por los audios filtrados, en los que se hacen graves acusaciones sobre pedidos de coimas para facilitar contratos de medicamentos.

Spagnuolo fue localizado este viernes en una vivienda de Pilar, donde la Policía de la Ciudad le secuestró un teléfono celular, una computadora y documentación relevante para la investigación. Aunque no fue detenido, las autoridades han tomado medidas drásticas. El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi también ordenaron allanamientos en la sede central de la ANDIS y en la Droguería Suizo Argentina, en busca de pruebas que puedan vincular a los acusados con las licitaciones de medicamentos y los sobornos que se habrían estado llevando a cabo.

El caso está en pleno desarrollo, y la citación a Lugones y Vilches busca arrojar más claridad sobre cómo se gestionaron estas denuncias dentro del gobierno y la Agencia, que se encuentran bajo una creciente presión por las irregularidades denunciadas.