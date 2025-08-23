La intendente Fuentes supervisó los trabajos en la segunda etapa de repavimentación de la Av. Colón

Actualmente, los trabajos se concentran sobre la acera oeste, donde se desarrolla una nueva superficie de rodamiento compuesta por dos capas de cemento de máxima calidad, garantizando mayor durabilidad y resistencia.

Hoy 12:21

Junto a vecinos y frentistas, la intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, supervisó el avance de la segunda etapa de la obra de repavimentación de la avenida Colón, que se extiende desde Alvarado hasta La Rioja.

Actualmente, los trabajos se concentran sobre la acera oeste, donde se desarrolla una nueva superficie de rodamiento compuesta por dos capas de cemento de máxima calidad, garantizando mayor durabilidad y resistencia.

"Tras culminar las 14 cuadras de la primera etapa de esta obra, comprendida entre las calles Antenor Álvarez y Alvarado en sus dos aceras, iniciamos esta segunda etapa que abarca 12 cuadras más, con las mismas características técnicas y cualitativas", indicó la jefa comunal.

"Las tareas también incluyen las modificaciones de la infraestructura de los servicios de agua y cloaca que sean necesarias, resolviendo de forma integral los inconvenientes que presentaba este importante corredor urbano", detalló.

La Ing. Fuentes explicó que "a medida que avancen los trabajos, se irá habilitando cuadra por cuadra la circulación vehicular, a los fines de no cortar la avenida completamente para generar los menos inconvenientes posibles a los conductores".

"El tramo de la primera etapa lo terminamos respetando todos los plazos establecidos, por lo que estimamos que en el mes de noviembre culminaremos esta nueva etapa, que actualmente presenta un 15% de desarrollo", afirmó.

Cabe recordar que, además de la repavimentación, la obra contempla el reemplazo de vigas y tapas de imbornales deterioradas, la instalación de rampas para personas con discapacidad en todas las esquinas y la demarcación de sendas peatonales.