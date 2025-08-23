Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 AGO 2025 | 17º
X
Locales

La intendente Fuentes supervisó los trabajos en la segunda etapa de repavimentación de la Av. Colón

Actualmente, los trabajos se concentran sobre la acera oeste, donde se desarrolla una nueva superficie de rodamiento compuesta por dos capas de cemento de máxima calidad, garantizando mayor durabilidad y resistencia.

Hoy 12:21
Av. Colon

Junto a vecinos y frentistas, la intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, supervisó el avance de la segunda etapa de la obra de repavimentación de la avenida Colón, que se extiende desde Alvarado hasta La Rioja.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Actualmente, los trabajos se concentran sobre la acera oeste, donde se desarrolla una nueva superficie de rodamiento compuesta por dos capas de cemento de máxima calidad, garantizando mayor durabilidad y resistencia.

"Tras culminar las 14 cuadras de la primera etapa de esta obra, comprendida entre las calles Antenor Álvarez y Alvarado en sus dos aceras, iniciamos esta segunda etapa que abarca 12 cuadras más, con las mismas características técnicas y cualitativas", indicó la jefa comunal.

"Las tareas también incluyen las modificaciones de la infraestructura de los servicios de agua y cloaca que sean necesarias, resolviendo de forma integral los inconvenientes que presentaba este importante corredor urbano", detalló.

La Ing. Fuentes explicó que "a medida que avancen los trabajos, se irá habilitando cuadra por cuadra la circulación vehicular, a los fines de no cortar la avenida completamente para generar los menos inconvenientes posibles a los conductores".

"El tramo de la primera etapa lo terminamos respetando todos los plazos establecidos, por lo que estimamos que en el mes de noviembre culminaremos esta nueva etapa, que actualmente presenta un 15% de desarrollo", afirmó.

Cabe recordar que, además de la repavimentación, la obra contempla el reemplazo de vigas y tapas de imbornales deterioradas, la instalación de rampas para personas con discapacidad en todas las esquinas y la demarcación de sendas peatonales.

TEMAS Municipalidad de la Capital Norma Fuentes

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Dos hombres y una mujer fueron detenidos por el millonario robo a ingeniero santiagueño
  2. 2. El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 23 de agosto de 2025: anticipan una jornada con cielo despejado y máxima de 19°
  3. 3. En vivo: Güemes se juega algo más que tres puntos en una visita clave a Arsenal en Sarandí
  4. 4. Mar del Plata: un adolescente murió al chocar con una moto que probaba por primera vez
  5. 5. Paro de controladores aéreos: Aerolíneas denunció que el gremio impidió la salida de vuelos que tenían autorización
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT