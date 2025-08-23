Ingresar
La Municipalidad comenzó a colocar nuevos bebederos en plazas y en el parque Aguirre

Se trata de nuevos dispositivos denominados "de cascada", donde el agua cae desde arriba al accionar un pedal que se encuentra a ras del piso.

Siguiendo con el programa de mejoras del equipamiento urbano de los espacios verdes, la Municipalidad de la Capital renovó bebederos de las plazas Absalón Rojas del barrio Congreso y Perito Moreno del barrio Almirante Brown.

Se trata de nuevos dispositivos denominados "de cascada", donde el agua cae desde arriba al accionar un pedal que se encuentra a ras del piso, lo que permite no solo beber el agua de costado y también llenar botellas u otros recipientes.

Al respecto, la directora de Parques y Paseos, Cecilia Sabouret, indicó que "en esta primera etapa se instalarán más de 20 en espacios verdes; queremos evaluar su rendimiento, ya que muchos de los bebederos comunes han sido vandalizados en todas las plazas en los que los instalamos, al igual que en el parque Aguirre".

"Creemos que este nuevo modelo, más robusto y resistente, tendrá más duración que los anteriores, por lo que apelamos a la buena voluntad y conciencia de los vecinos para que cuiden este equipamiento que es de todos”, expresó.

La colocación de los nuevos bebederos seguirá los próximos días en el predio de los Food Trucks, la Costanera, la zona central del Parque Aguirre y otros espacios verdes de la ciudad.

