Las Termas de Río Hondo será sede del Torneo Nacional Sub-15 de fútbol femenino

El certamen se desarrollará el sábado 30 y domingo 31 de agosto. Todos los detalles en la nota.

Hoy 12:44

En la Secretaría de Deportes y Recreación de la Provincia, se presentó oficialmente en conferencia de prensa, el Torneo Nacional de Selecciones Sub 15 de Fútbol Femenino, que se desarrollará el sábado 30 y domingo 31 de agosto, en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, y que organiza la Federación Provincial de Fútbol de Santiago del Estero (FPFSE). Cuenta con el auspicio del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero y la Municipalidad de la ciudad de Las Termas de Río Hondo.

Participaron Francisco Pece, dirigente de la Federación Provincial de Fútbol de Santiago del Estero, el titular de la Secretaría de Deportes y Recreación, profesor Carlos Dapello, además del plantel y cuerpo técnico del Seleccionado Santiagueño e invitados especiales.

Ya se disputó la Fase Clasificatoria en todo el país, del certamen argentino del fútbol femenino Sub 15, y que organiza el Consejo Federal del Fútbol Argentino. Intervendrán los representativos de Neuquén, Junín (Buenos Aires), Tucumán y Santiago del Estero.

Los partidos tendrán 70 minutos de duración, divididos en dos períodos de 35 minutos cada uno. Se jugarán los encuentros en el polideportivo provincial termense. Las semifinales irán el sábado 30 de agosto, a las 16, Neuquén enfrentará a Junín. Y a las 18, Santiago del Estero se medirá con Tucumán. El domingo 31 de agosto, a las 8.30, se disputará el cotejo por el tercer puesto. Y a las 10.30, se desarrollará el encuentro por la primera posición.

Jugadoras del Seleccionado Santiagueño Sub 15:

1- Sofía Victoria Medina.

2- Lurdes Masip.

3- Evangélica Juárez.

4- Natalla López Hoyo.

5- Sofía Jiménez Valoy.

6- Ana Sofía Albarracín.

7- Eunise Navarro.

8- Adriana Villa.

9- Mía Loto.

10- Grecia Rojas.

11- Luisana Altamirano.

12- Guillermina Arias.

13- Lara Saavedra.

14- Luján Vega.

15- Brisila Gerez.

16- Míi Vega.

17- Sofía Medina.

18- Samira Vega.

19- Abigail Cristina.

20- Julieta Jiménez.

Cuerpo Técnico: Cristian Gallo. Walter Mendoza, Rocío Sabalza y Franco Palavecino.

Delegados: Pamela Mansilla y Guillermo Pardi.