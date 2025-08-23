Ingresar
Inauguraron un nuevo puesto sanitario en la localidad de Tres Chañares

El director del Hospital de La Cañada destacó la importancia de contar con un puesto sanitario totalmente nuevo para ofrecer una mejor atención, a lo que se suma una ambulancia.

Hoy 12:46
Puesto sanitario

Ministra de Salud de la provincia, Natividad Nassif, en representación del gobernador Gerardo Zamora, inauguró este viernes por la mañana un puesto sanitario en la localidad de Tres Chañares, departamento Figueroa, donde también entregó una ambulancia 0 km.

El puesto sanitario, dependiente del Hospital Distrital de La Cañada, cuenta con farmacia, dos consultorios externos, enfermería, cocina y baños totalmente equipados para asistir a pobladores de Tres Chañares, Remansito, Maderas, Puesto Viejo, La Tapa , La Esperanza y El Salvador.

Durante el acto la ministra estuvo acompañada por la directora del Interior, Graciela Alzogaray; la diputada nacional Nilda Moyano; el comisionado municipal de La Cañada, Cristian Abiakel; el director del Hospital Distrital, Santiago Ábalos Mussi, y las encargadas del Puesto Sanitario de Tres Chañares, Andrea Comán, Sonia Gerez y Marta Ruiz. También participaron representantes de instituciones educativas y vecinos de la zona.

Al hacer uso de la palabra, Nassif expresó: “Hoy es un día de orgullo, de alegría y de mayor compromiso con las familias; este puesto sanitario es un viejo anhelo de ustedes, pobladores de la zona, pero también nuestro como Ministerio de Salud, porque una de las premisas que nos marcó el gobernador es hacer accesible la salud a todas las familias que residen en la ruralidad y que esa accesibilidad sea de calidad”.

Pidió además a las comunidades locales que colaboren con el cuidado de este centro de salud que forma parte de un importante esfuerzo que realiza el Estado, tanto en recursos humanos como en equipamiento para garantizar un servicio de excelencia. “Estamos dispuestos a seguir invirtiendo en toda la ruralidad de Santiago del Estero para brindar más accesibilidad con calidad y esa es la forma de tener equidad”, agregó.

A su turno, el director del Hospital de La Cañada destacó la importancia de contar con un puesto sanitario totalmente nuevo para ofrecer una mejor atención, a lo que se suma una ambulancia. “Esto es una obra más que el gobernador Zamora acerca a la gente del interior, defendiendo la salud pública, gratuita y dando un paso más en la obra pública”, enfatizó.

