La Ministra de Salud inauguró una posta sanitaria en Cardón Esquina

El nuevo servicio cuenta con sala de atención, enfermería, recepción, sector farmacia, consultorio clínico, de atención primaria de salud, espacio para médico, depósito, baños, y estacionamiento para ambulancias.

Hoy 12:48

Con la presencia de la ministra de Salud, Natividad Nassif, fue inaugurada una posta sanitaria en la localidad de Cardón Esquina, en el departamento Figueroa, equipada con lo necesario para brindar asistencia a familias distribuidas en un extenso radio donde se encuentran poblaciones como Bandera Bajada, El Cruce, entre otras.

También fueron parte de la inauguración la directora del Interior, Graciela Alsogaray; el director del Centro Provincial de Abordaje Integral de Salud Mental, Néstor Medina; la responsable de la Secretaría Técnica de Enfermería, Agustina Gómez y la directora del Hospital de Bandera Bajada, Carla Gerez.

Además de las autoridades de comunas, representantes del Cuerpo de Bomberos, fuerzas de seguridad y vecinos.

Durante la ceremonia, la directora del Hospital de Bandera Bajada resaltó la importancia de esta obra para las familias del departamento Figueroa, como una demostración palpable del deseo del gobernador Gerardo Zamora y todo su gabinete. Dijo: “Esto demuestra que no están solos, para que con inclusión la salud sea igualitaria”.

Asimismo, Alsogaray apeló a los vecinos para que cuiden este espacio que fortalece el sistema de sanitario provincial, señaló: “Vamos a seguir trabajando en conjunto para el bienestar de todos gracias al Estado que va a estar presente siempre”.

Finalmente, la ministra Nassif dijo: “Estamos inaugurando este puesto sanitario para dar cumplimiento a un objetivo, porque en la ruralidad debemos tener servicios de calidad para las comunidades. Asimismo, los gestores locales tienen la obligación de compartir la responsabilidad con nosotros. Nuestro gobernador valora la salud y la educación, porque las políticas de salud no son un gasto, son una inversión y este es el mejor ejemplo”.

“Que esta inauguración sea el inicio de otras, agregando más capacidades profesionales. Este futuro lo tenemos que sostener, que nos asegure la presencia del Estado y tenemos que acompañar la garantía mirando el futuro. Hoy estamos en un contexto social crítico, pero en Santiago del Estero tenemos buena administración y transparencia. Este proyecto político quiere seguir desarrollando la capacidad de las comunidades, donde todos tenemos talento y esto nos iguala. Si tenemos oportunidades podemos crecer”, concluyó.