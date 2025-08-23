Ingresar
Bº Mama Antula: motociclista resultó gravemente herido al chocar con un camión

El hecho, ocurrido durante la mañana de este sábado, generó gran preocupación entre los vecinos del barrio.

Hoy 14:00

Un terrible accidente ocurrió en la Manzana 6 y Lote 7 del barrio Ampliación Mama Antula, en la ciudad de La Banda, cuando un hombre que conducía una moto 110 chocó contra un camión. Como resultado del impacto, quedó gravemente herido y fue rápidamente asistida por los efectivos policiales que llegaron al lugar.

El hecho, ocurrido durante la mañana de este sábado, generó gran preocupación entre los vecinos del barrio. El conductor quedó tendido en el piso hasta que llegaron las autoridades, de acuerdo a lo informado por los lectores de Diario Panorama al WhatsApp de las Noticias (+54 9 3855 79-5000).

Aún no se han proporcionado detalles sobre el estado de salud, ni sobre las condiciones del conductor del camión involucrado. Por su parte, las investigaciones sobre las circunstancias del accidente siguen su curso.

