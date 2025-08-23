Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 AGO 2025 | 17º
X
Policiales

Una mujer resultó gravemente herida tras colisionar con un camión en el Bº Mama Antula

El hecho, ocurrido durante la mañana de este sábado, generó gran preocupación entre los vecinos del barrio.

Hoy 13:00
Accidente

Un terrible accidente ocurrió en la Manzana 6 y Lote 7 del barrio Ampliación Mama Antula, en la ciudad de La Banda, cuando una mujer que conducía una moto 110 chocó contra un camión. Como resultado del impacto, la mujer quedó gravemente herida y fue rápidamente asistida por los efectivos policiales que llegaron al lugar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho, ocurrido durante la mañana de este sábado, generó gran preocupación entre los vecinos del barrio. La mujer que manejaba la motocicleta quedó tendida en el piso hasta que llegaron las autoridades, de acuerdo a lo informado por los lectores de Diario Panorama al WhatsApp de las Noticias (+54 9 3855 79-5000).

Aún no se han proporcionado detalles sobre el estado de salud de la mujer, ni sobre las condiciones del conductor del camión involucrado. Por su parte, las investigaciones sobre las circunstancias del accidente siguen su curso.

TEMAS La Banda Accidente de Tránsito

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Dos hombres y una mujer fueron detenidos por el millonario robo a ingeniero santiagueño
  2. 2. El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 23 de agosto de 2025: anticipan una jornada con cielo despejado y máxima de 19°
  3. 3. En vivo: Güemes se juega algo más que tres puntos en una visita clave a Arsenal en Sarandí
  4. 4. Mar del Plata: un adolescente murió al chocar con una moto que probaba por primera vez
  5. 5. Paro de controladores aéreos: Aerolíneas denunció que el gremio impidió la salida de vuelos que tenían autorización
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT