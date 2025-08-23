Una mujer resultó gravemente herida tras colisionar con un camión en el Bº Mama Antula

El hecho, ocurrido durante la mañana de este sábado, generó gran preocupación entre los vecinos del barrio.

Hoy 13:00

Un terrible accidente ocurrió en la Manzana 6 y Lote 7 del barrio Ampliación Mama Antula, en la ciudad de La Banda, cuando una mujer que conducía una moto 110 chocó contra un camión. Como resultado del impacto, la mujer quedó gravemente herida y fue rápidamente asistida por los efectivos policiales que llegaron al lugar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho, ocurrido durante la mañana de este sábado, generó gran preocupación entre los vecinos del barrio. La mujer que manejaba la motocicleta quedó tendida en el piso hasta que llegaron las autoridades, de acuerdo a lo informado por los lectores de Diario Panorama al WhatsApp de las Noticias (+54 9 3855 79-5000).

Aún no se han proporcionado detalles sobre el estado de salud de la mujer, ni sobre las condiciones del conductor del camión involucrado. Por su parte, las investigaciones sobre las circunstancias del accidente siguen su curso.