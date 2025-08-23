La estafaron por $640 mil cuando intentaba vender un caballo de carreras en Facebook

Una vecina de Sumampa fue víctima de una estafa cuando intentaba vender su caballo a través de Marketplace de Facebook.

Una vecina de Sumampa fue víctima de una estafa cuando intentaba vender su caballo de carreras a través de Marketplace de Facebook. El 20 de agosto, la mujer publicó el aviso y pronto recibió la oferta de un supuesto comprador identificado como "Facundo".

Tras acordar las condiciones de la venta, el presunto comprador le aseguró que había transferido $1.500.000 como parte del pago por el animal. Sin embargo, después de varias horas, la mujer Velázquez comprobó que la transferencia nunca había llegado a su cuenta.

Ante la insistencia de "Facundo", quien le pidió que le devolviera al menos una parte del monto, la mujer, sintiendo culpabilidad por la situación, transfirió $640.000 como parte de la suma, esperando que el resto de los $1.500.000 llegara a su cuenta. Pero tras realizar la transferencia, el comprador desapareció.

Al darse cuenta de la estafa, la mujer radicó la denuncia correspondiente. El caso fue derivado a la Fiscalía, bajo la conducción del Dr. Rubén Alfonzo, quien ha dispuesto que la investigación sea llevada a cabo por el Departamento de Delitos Económicos.