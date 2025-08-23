López Murphy advirtió que el escándalo de coimas es "prueba de fuego" para el Gobierno

El Diputado destacó que solo con transparencia e integridad se podrán generar las condiciones necesarias para el progreso del país.

El diputado nacional Ricardo López Murphy calificó el escándalo de presuntas coimas que involucra a funcionarios libertarios como una "prueba de fuego" para el Gobierno, destacando que solo con transparencia e integridad se podrán generar las condiciones necesarias para el progreso del país.

En declaraciones televisivas, López Murphy remarcó la urgencia de actuar frente a las denuncias, subrayando que no hay lugar para dilaciones en estos casos. "Yo hubiera citado al funcionario, le hubiera pedido la auditoría inmediata y le hubiera dicho: 'Vamos a la opinión pública'. No hay segundas oportunidades", enfatizó, mostrando su descontento con la falta de reacciones rápidas ante la crisis.

El legislador también cuestionó la falta de explicaciones públicas por parte del Gobierno. "A mí lo que más me asombra es que gente que respondía tan rápido ha estado callada. El silencio, el silencio es la peor respuesta", sostuvo, dejando claro que la falta de una respuesta contundente es un signo de debilidad.

López Murphy insistió en que la credibilidad del Gobierno está en juego: "Si se quiere encarar un proceso de transformación en la Argentina, no puede haber zonas grises en materia de corrupción. Esta es una oportunidad crucial para demostrar que el cambio va en serio". Con estas palabras, el diputado subrayó la importancia de este momento en el que el Gobierno debe tomar decisiones claras para fortalecer su compromiso con la lucha contra la corrupción y avanzar en un cambio real en el país.