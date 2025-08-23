El intendente Nediani acompañó la entrega de distinciones en el marco del "Día del Lector"

El evento se desarrolló en la Sala Anexa del Paraninfo de la UNSE y reunió a escritores, autoridades y público en general en una celebración que puso en valor la literatura santiagueña.

El intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, participó de una emotiva velada cultural organizada por la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), filial Santiago del Estero, en conmemoración del Día del Lector.

Durante la jornada, se entregaron las tradicionales “Fajas de Honor 2025”, distinción máxima que otorga la SADE. En esta oportunidad, las escritoras premiadas fueron: Mary Escañuela (Novela) – “La loca del pueblo”; Magui Montero (Poesía) – “Gritos ahogados”; María Fabiana Calderari de Pellicer (Cuento) – “El cuarto alterno”.

Además, se otorgaron tarjetones de reconocimiento a cinco destacados autores: Marta Pérez, José Ricardo Pío Eberlé, Magui Montero, Martha Bernardo y Marcelo Agüero.

En el marco de la celebración, los escritores compartieron lecturas de sus obras y su mirada sobre la importancia de la literatura como herramienta de expresión y transformación cultural.

El jefe comunal expresó su gratitud al presidente de la SADE, Ing. Héctor Paz, a la vicepresidenta y a toda la comisión directiva “por el acompañamiento y la promoción de la literatura”. En particular, destacó el reconocimiento otorgado a los escritores bandeños Mary Escañuela y Pío Eberlé, subrayando “el orgullo de contar con autores que enriquecen el acervo cultural de nuestra ciudad”.

“Ha sido una noche de muchas emociones, donde se puso en valor el trabajo de quienes con sus palabras enriquecen la cultura. Como siempre decimos, gracias a los lectores, los escritores pueden seguir creando”, expresó Nediani.

Finalmente, el intendente recordó que el próximo 27 de agosto se celebrará el "Día de la Cultura Bandeña", jornada en la que dará inicio la "3° Edición de la Feria del Libro Municipal de La Banda", reafirmando el compromiso de la gestión con la promoción de la cultura, la educación y la literatura.