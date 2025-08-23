Ingresar
El municipio bandeño participó de la celebración por el centenario de la “Escuela Prof. Andrés Ferreyra”

Las actividades tuvieron el objetivo de reunir a ex docentes y alumnos para formar parte de recuperar y revalorizar a la institución.

La Subsecretaría de Educación y Cultura y el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de La Banda participaron del acto de celebración por el Centenario de la Escuela Superior N° 150 Prof. Andrés Ferreyra.

Las actividades conmemorativas se desarrollaron a lo largo del presente ciclo lectivo y tuvieron el objetivo de reunir a ex docentes y alumnos para formar parte de recuperar y revalorizar a la institución que este año cumple un siglo de historia y aprendizajes en La Banda.

En la mañana del viernes la subsecretaria Alejandra Farías e integrantes del HCD  participaron del acto protocolar y concretaron la entrega de la “Declaración de Interés Municipal” a las autoridades de la institución.

Una vez finalizado el acto, se desplegaron representaciones artísticas a cargo de la Academia “Juan Saavedra”; la Academia de Danza Folclóricas y Afros “Kausayta Tusuy”; Alejandro More; Natanael Ferrari y Cacho Perez.  

En la oportunidad, la subsecretaria Farias, señaló: "Con mucha alegría estamos participando, en nombre del intendente Ing. Roger Nediani, en la celebración central del centenario de una de las instituciones más tradicionales y prestigiosas de la ciudad de La Banda, agradecemos la invitación y les deseamos muchos éxitos en este nuevo año de vida institucional".

