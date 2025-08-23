Niños del Jardín Municipal N°8 “Mi Pequeño Mundo” fueron agasajados con diferentes actividades

En su visita a Comodoro Rivadavia, la vicepresidenta Victoria Villarruel destacó la importancia de cumplir con su rol institucional, asegurando que no es una figura decorativa y que su prioridad es estar en contacto con los gobernadores.

Hoy 14:30

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Banda a través de los Centros de Atención Médica Municipal N° 5 del barrio Central Argentino agasajaron a los niños del Espacio de Primera Infancia del Jardín Municipal N°8 “Mi Pequeño Mundo”.

Durante la jornada se compartieron momentos de alegría y juegos, en un espacio que busca acompañar la primera infancia no solo desde el cuidado de la salud, sino también desde la contención y el reconocimiento de los más pequeños como protagonistas.

El secretario de Salud, Dr. Julio César Scabuzzo, destacó: “Estas acciones son sencillas pero cargadas de afecto, son fundamentales porque fortalecen el vínculo entre nuestros equipos de salud y la comunidad. Apostar por la primera infancia es apostar al futuro de La Banda”.

Estas actividades se enmarcan en las políticas de gestión impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, que ponen en el centro a la niñez y al cuidado integral de las familias bandeñas.