SANTIAGO DEL ESTERO | 23 AGO 2025 | 20º
VIDEO: Pablo Martel fue expulsado y tuvo un fuerte cruce con el árbitro Ramírez

El entrenador de Güemes vio la roja sobre el final del primer tiempo del partido ante Arsenal en Sarandí.

Hoy 15:59

El entrenador de Güemes, Pablo Martel, fue expulsado este sábado en el partido ante Arsenal en Sarandí, por la 28° fecha de la Primera Nacional 2025. La decisión del árbitro Nicolás Ramírez generó un fuerte cruce cara a cara.

El incidente ocurrió sobre el final del primer tiempo, cuando Martel reclamó con vehemencia un penal para el Gaucho y cuestionó el tiempo adicionado. Ramírez respondió mostrando la tarjeta roja, lo que desató un momento tenso en la cancha.

El DT santiagueño discutió varios segundos con el árbitro antes de abandonar el campo, mientras los jugadores intentaban calmar la situación. 

