Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 AGO 2025 | 20º
X
Somos Deporte

¿Comienza la rotación en River? Gallardo planea cambios para visitar a Lanús

Los titulares sintieron el desgaste de la dramática clasificación contra Libertad y, teniendo en cuenta que entre semana habrá Copa Argentina, el DT apelaría a la rotación.

Hoy 16:17

Se respira un aire de tranquilidad en el River Camp. La tensión que dejó el Monumental por la dramática clasificación ante Libertad comienza a disiparse, pero el calendario no da respiro. 

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

River visitará este lunes a Lanús por la sexta fecha del Torneo Clausura, y Marcelo Gallardo analiza meter mano en el equipo.

El desgaste físico fue evidente. Paulo Díaz y Sebastián Driussi, que terminaron con molestias en el tobillo y debieron ser reemplazados, llegarán entre algodones. Aunque no generan alarma, es probable que ambos descansen o, en el mejor de los casos, integren el banco de suplentes.

La expulsión de Giuliano Galoppo obligó al Millonario a redoblar esfuerzos en la serie copera y, con el partido de Copa Argentina ante Unión en el horizonte, Gallardo prepara una rotación similar a la que aplicó ante Godoy Cruz.

Milton Casco, Lautaro Rivero, Matías Galarza, Juan Portillo, Kevin Castaño y Miguel Borja aparecen como candidatos casi seguros a sumar minutos en el Sur. River lidera la Zona B y, aunque el Muñeco no arriesgará a ningún titular tocado, sabe que no puede levantar el pie del acelerador.

TEMAS Club Atlético River Plate Marcelo Gallardo

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Bº Mama Antula: motociclista resultó gravemente herido al chocar con un camión
  2. 2. Dos hombres y una mujer fueron detenidos por el millonario robo a ingeniero santiagueño
  3. 3. Güemes no levanta cabeza: perdió con Arsenal otro duelo clave y sufre por el descenso
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 23 de agosto de 2025: anticipan una jornada con cielo despejado y máxima de 19°
  5. 5. Mar del Plata: un adolescente murió al chocar con una moto que probaba por primera vez
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT