¿Comienza la rotación en River? Gallardo planea cambios para visitar a Lanús

Los titulares sintieron el desgaste de la dramática clasificación contra Libertad y, teniendo en cuenta que entre semana habrá Copa Argentina, el DT apelaría a la rotación.

Hoy 16:17

Se respira un aire de tranquilidad en el River Camp. La tensión que dejó el Monumental por la dramática clasificación ante Libertad comienza a disiparse, pero el calendario no da respiro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

River visitará este lunes a Lanús por la sexta fecha del Torneo Clausura, y Marcelo Gallardo analiza meter mano en el equipo.

El desgaste físico fue evidente. Paulo Díaz y Sebastián Driussi, que terminaron con molestias en el tobillo y debieron ser reemplazados, llegarán entre algodones. Aunque no generan alarma, es probable que ambos descansen o, en el mejor de los casos, integren el banco de suplentes.

La expulsión de Giuliano Galoppo obligó al Millonario a redoblar esfuerzos en la serie copera y, con el partido de Copa Argentina ante Unión en el horizonte, Gallardo prepara una rotación similar a la que aplicó ante Godoy Cruz.

Milton Casco, Lautaro Rivero, Matías Galarza, Juan Portillo, Kevin Castaño y Miguel Borja aparecen como candidatos casi seguros a sumar minutos en el Sur. River lidera la Zona B y, aunque el Muñeco no arriesgará a ningún titular tocado, sabe que no puede levantar el pie del acelerador.