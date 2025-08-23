Cómo está el hincha de la U de Chile que cayó al vacío desde la tribuna de Independiente

Se trata de Gonzalo Alfaro, de 33 años, quien se encuentra en el Hospital Fiorito con fractura de cervical y de cráneo.

El estado de Gonzalo Alfaro, hincha de Universidad de Chile de 33 años, continúa siendo delicado luego de los violentos incidentes ocurridos en el estadio de Independiente. El último parte médico confirmó que permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Fiorito, con traumatismo craneoencefálico grave y pronóstico reservado.

El simpatizante chileno, que fue filmado cayendo desde la tribuna Sur Alta tras un ataque de la barra del Rojo, sufre fractura cervical y de cráneo. Se encuentra bajo asistencia respiratoria mecánica, con sedoanalgesia, vasopresores y falla renal, sin cambios significativos respecto al informe anterior. El próximo parte médico está previsto para este sábado.

De los 19 heridos iniciales, solo tres permanecen internados, mientras que 104 de los 111 detenidos fueron liberados. Entre los que continúan bajo arresto hay dos hinchas de Independiente, cuya identidad no fue revelada.

El estado de los otros heridos

En el Hospital Presidente Perón, Nazareno Hasenaver (argentino) sigue internado en terapia intermedia, estable y bajo estricto monitoreo neurológico.

En el Hospital Fiorito, Jaime Mora (chileno) permanece lúcido y estable con traumatismo de cráneo y fractura cervical, utilizando collar cervical, y será reevaluado por otorrinolaringología.