Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 AGO 2025 | 20º
X
Somos Deporte

Respira Güemes: Alvarado empató ante Tristán Suárez y el Gaucho se mantiene fuera de la zona de descenso

En un duelo clave por la permanencia, el Torito igualó 0-0 ante el Lechero por la fecha 28 de la Primera Nacional y le dio un respiro al equipo de Martel, aunque el equipo marplatense aún tiene un partido pendiente que podría complicar a los santiagueños.

Hoy 17:40

En un partido clave por la lucha por la permanencia, Alvarado empató sin goles ante Tristán Suárez en Mar del Plata, no pudo ganar y esto beneficia a Güemes. Con este resultado, el Gaucho respira un poco más tranquilo, ya que se mantiene fuera de la zona roja de la Primera Nacional con 28 fechas disputadas.

Sin embargo, la situación sigue siendo ajustada. El elenco marplatense aún debe disputar un partido pendiente frente a Quilmes, lo que podría modificar nuevamente la parte baja de la tabla y poner presión sobre el conjunto santiagueño.

Güemes quedó 16º con 27 puntos y (-7DG), Alvarado 17º con 27pts y (-7DG), en tanto que Arsenal también acumula 27pts, pero con (-12DG)

Qué se le viene a Güemes:
Colegiales (L)
Atlanta (V)
Racing Cba. (L)
Quilmes (v)
San Miguel (L)

Qué se le viene a Alvarado:
Quilmes (V) pendiente fecha 21
Gimnasia y Tiro (V)
Mapú (L)
Deportivo Madryn (V)
Los Andes (L)

Qué se le viene a Arsenal:
San Martín T. (V)
Tristán Suarez (L)
Gimnasia y Tiro (V)
Mapú (L)
Deportivo Madryn (V)

TEMAS Club Atlético Güemes Primera Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Bº Mama Antula: motociclista resultó gravemente herido al chocar con un camión
  2. 2. Dos hombres y una mujer fueron detenidos por el millonario robo a ingeniero santiagueño
  3. 3. Güemes no levanta cabeza: perdió con Arsenal otro duelo clave y sufre por el descenso
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 23 de agosto de 2025: anticipan una jornada con cielo despejado y máxima de 19°
  5. 5. Camionero quedó detenido por un supuesto autorobo de $20 millones
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT