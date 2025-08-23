Respira Güemes: Alvarado empató ante Tristán Suárez y el Gaucho se mantiene fuera de la zona de descenso

En un duelo clave por la permanencia, el Torito igualó 0-0 ante el Lechero por la fecha 28 de la Primera Nacional y le dio un respiro al equipo de Martel, aunque el equipo marplatense aún tiene un partido pendiente que podría complicar a los santiagueños.

Hoy 17:40

En un partido clave por la lucha por la permanencia, Alvarado empató sin goles ante Tristán Suárez en Mar del Plata, no pudo ganar y esto beneficia a Güemes. Con este resultado, el Gaucho respira un poco más tranquilo, ya que se mantiene fuera de la zona roja de la Primera Nacional con 28 fechas disputadas.

Sin embargo, la situación sigue siendo ajustada. El elenco marplatense aún debe disputar un partido pendiente frente a Quilmes, lo que podría modificar nuevamente la parte baja de la tabla y poner presión sobre el conjunto santiagueño.

Güemes quedó 16º con 27 puntos y (-7DG), Alvarado 17º con 27pts y (-7DG), en tanto que Arsenal también acumula 27pts, pero con (-12DG)

Qué se le viene a Güemes:

Colegiales (L)

Atlanta (V)

Racing Cba. (L)

Quilmes (v)

San Miguel (L)

Qué se le viene a Alvarado:

Quilmes (V) pendiente fecha 21

Gimnasia y Tiro (V)

Mapú (L)

Deportivo Madryn (V)

Los Andes (L)

Qué se le viene a Arsenal:

San Martín T. (V)

Tristán Suarez (L)

Gimnasia y Tiro (V)

Mapú (L)

Deportivo Madryn (V)