Buscan a Nala, una pequeña caniche perdida en barrio Autonomía

La perrita fue vista por última vez en la zona del colegio 2 de abril. Cualquier información sobre su paradero, contactar al número 3854026075.
La familia de Nala, una perrita caniche de color negro, la busca intensamente desde su desaparición en el barrio Autonomía, en inmediaciones del colegio 2 de Abril.
Nala es una perrita pequeña, muy dócil y querida por su familia. Desde el día de su desaparición, sus dueños no han dejado de buscarla, apelando a la solidaridad de los vecinos de la zona y alrededores para poder dar con su paradero.
Quienes puedan aportar datos sobre Nala pueden comunicarse al número: 385 4026075.