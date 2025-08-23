Buscan a Nala, una pequeña caniche perdida en barrio Autonomía

La perrita fue vista por última vez en la zona del colegio 2 de abril. Cualquier información sobre su paradero, contactar al número 3854026075.

Hoy 18:30

La familia de Nala, una perrita caniche de color negro, la busca intensamente desde su desaparición en el barrio Autonomía, en inmediaciones del colegio 2 de Abril.

Nala es una perrita pequeña, muy dócil y querida por su familia. Desde el día de su desaparición, sus dueños no han dejado de buscarla, apelando a la solidaridad de los vecinos de la zona y alrededores para poder dar con su paradero.

Quienes puedan aportar datos sobre Nala pueden comunicarse al número: 385 4026075.