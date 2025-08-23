Cayó una banda que estafaba haciéndose pasar por gestores del Estado

Se hacían pasar por empleados del Ministerio de Desarrollo Social para robar identidades y sacar créditos a nombre de las víctimas.

Hoy 18:40

En un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina desarticularon una organización criminal que realizaba estafas económicas mediante la usurpación de identidad, bajo la fachada de supuesta asistencia estatal.

La investigación se inició en abril de este año, luego de que múltiples damnificados radicaran denuncias en la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de La Rioja. Según los testimonios, los estafadores se presentaban como empleados del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y ofrecían supuestas ayudas económicas a cambio de documentación personal: fotocopias del DNI y fotos del rostro de los beneficiarios.

Tiempo después, las víctimas comenzaron a recibir cartas, documento de estudios jurídicos que los notificaban sobre deudas por préstamos y tarjetas de crédito que jamás habían solicitado. A partir de estas denuncias, intervino el Juzgado Federal de La Rioja, a cargo del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena, con la Secretaría del Dr. Luis Combina.

Como parte de la investigación, se ordenaron intervenciones telefónicas que permitieron identificar a tres personas involucradas: dos mujeres de 69 y 19 años, y un hombre de 29, todos de nacionalidad argentina.

Los operativos se llevaron a cabo en tres domicilios: dos en la ciudad capital de La Rioja —uno en calle Eleuterio Mercado (barrio Olivares) y otro en Av. Rivadavia (Barrio Centro)— y un tercero en calle Camila O’Gorman, en el exclusivo barrio de Puerto Madero, CABA.

Durante los allanamientos se logró la detención de los tres implicados y el secuestro de: 100.000 dólares apócrifos, 383.000 pesos y 150 dólares, documentación falsa y tarjetas de crédito a nombre de los damnificados, equipos electrónicos, armas y una camioneta de alta gama.

Los detenidos quedaron a disposición del juez interventor y fueron imputados por los delitos de "Lavado de activos" y "Usurpación de identidad".