“Quedará marcado en la historia”: el video de Independiente sobre los incidentes ante la U de Chile

El club de Avellaneda hizo un resumen con su versión de lo ocurrido en la triste noche del miércoles 20 de agosto por la Copa Sudamericana.

Los hechos de violencia ocurridos el pasado miércoles en la revancha entre Independiente y Universidad de Chile, por la Copa Sudamericana, siguen marcando la agenda. A más de 48 horas de lo sucedido en el Libertadores de América, la entidad de Avellaneda difundió un video institucional con su versión de lo ocurrido.

En la grabación, el Rojo responsabilizó a la hinchada de la U. de Chile por haber iniciado los disturbios y denunció que la violencia se propagó a todo el estadio. Al mismo tiempo, condenó la reacción de los hinchas locales que invadieron el sector visitante, a quienes calificó como “delincuentes”, comprometiéndose a expulsarlos como socios y colaborar con la Justicia para que “nunca más vuelvan a pisar un estadio de fútbol”.

El club remarcó la dignidad de los socios que se ayudaron entre sí para resistir la agresión y destacó la rápida intervención de médicos y empleados para asistir a los heridos.

En su mensaje, Independiente calificó el 20 de agosto de 2025 como “uno de los días más tristes y oscuros de la historia del fútbol argentino y continental”. Según el club, los incidentes comenzaron cuando la parcialidad visitante “sembró la violencia”, destruyó cámaras de seguridad, agredió a trabajadores y utilizó escombros como armas para atacar a hombres, mujeres y niños.

El comunicado también cuestionó que el partido no se haya suspendido pese a los reiterados pedidos durante el primer tiempo y denunció un “ataque planificado y cobarde” contra su gente.

El Rojo aseguró que está trabajando para identificar y expulsar a los violentos de su propio club y para solicitar que no vuelvan a ingresar a ningún estadio. Además, reiteró su compromiso de colaborar con la Justicia y advirtió que “responder con la misma moneda no puede ser una opción”.

Finalmente, el mensaje institucional subrayó que este episodio debe servir como “una oportunidad para que nunca más un hincha argentino quede a merced de los violentos, sin importar el color de su camiseta”.