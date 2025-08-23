Terrible accidente en Añatuya: dos hermanas y un bebé chocaron contra un camión estacionado

Dos mujeres y un bebé resultaron heridos al chocar en moto contra un camión estacionado en avenida General Paz y Wofcy.

Hoy 20:42

Un grave siniestro vial se registró en la tarde noche del sábado en la ciudad de Añatuya, cuando dos mujeres y un bebé que circulaban en motocicleta impactaron contra un camión estacionado sobre avenida General Paz y Wofcy.

Las víctimas fueron identificadas como dos hermanas, una de ellas madre del pequeño, quienes no advirtieron la presencia del transporte detenido en la vía pública y se precipitaron contra él.

A raíz del fuerte impacto, las mujeres y el bebé resultaron con lesiones de distinta consideración y debieron ser trasladados de urgencia en la ambulancia municipal hacia el Hospital Zonal de Añatuya, donde permanecen bajo atención médica.

En el lugar trabajó personal policial, que llevó adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.