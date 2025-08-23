Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 AGO 2025 | 21º
X
Somos Deporte

Mitre cortó la mala racha y goleó a San Telmo en el debut de Mazzón

El Aurinegro se impuso por 3-0 en el 8 de Abril y mantiene viva la ilusión de pelear por un lugar en el Reducido de la Primera Nacional.

Hoy 18:07

En una tarde redonda en el 8 de Abril, Mitre volvió a sonreír. En el debut de Cristian Mazzón como técnico interino, el Aurinegro venció 3-0 a San Telmo por la fecha 28 de la Primera Nacional y consiguió un triunfo clave para recuperar confianza y mantenerse en carrera por el sueño del Reducido. Los santiagueños cortaron una racha de cinco partidos sin sumar de a tres y mostraron una versión mucho más sólida y eficaz.

El encuentro comenzó de la mejor manera para los locales: a los 6 minutos, Romero abrió el marcador desde los doce pasos para poner el 1-0. A partir de ahí, Mitre controló el partido.

En el complemento, el conjunto santiagueño no se conformó con la mínima ventaja y fue por más. A los 28’, Machado apareció en el punto penal para empujar la pelota y estirar la diferencia a 2-0. Y cuando el partido ya se cerraba, una mano dentro del área le dio otra oportunidad al local: Martínez, también desde el punto penal, selló el 3-0 definitivo que desató la alegría en el 8 de Abril.

Con esta victoria, Mitre suma 35 puntos, producto de 9 triunfos, 8 empates y 11 derrotas. El Aurinegro se ubica en la 11° posición y, aunque todavía está lejos, mantiene chances matemáticas de meterse en los puestos de Reducido: está a 8 unidades de Chaco For Ever, que por ahora ocupa el último lugar de clasificación. En la próxima fecha, los dirigidos por Mazzón visitarán a Chacarita, en un duelo clave para seguir soñando.

TEMAS Primera Nacional Club Atlético Mitre

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Violencia descontrolada: madre en crisis atacó a sus dos hijos en medio de una discusión
  2. 2. En cadena: conductor de una camioneta embistió a vehículos estacionados
  3. 3. Avenida Solís y Aguirre Vieja: conductor terminó con el auto ruedas para arriba
  4. 4. Mitre cortó la mala racha y goleó a San Telmo en el debut de Mazzón
  5. 5. Violento asalto a un Uber en La Banda: hombres armados con un machete lo despojaron de sus pertenencias
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT