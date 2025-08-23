Mitre cortó la mala racha y goleó a San Telmo en el debut de Mazzón

El Aurinegro se impuso por 3-0 en el 8 de Abril y mantiene viva la ilusión de pelear por un lugar en el Reducido de la Primera Nacional.

Hoy 18:07

En una tarde redonda en el 8 de Abril, Mitre volvió a sonreír. En el debut de Cristian Mazzón como técnico interino, el Aurinegro venció 3-0 a San Telmo por la fecha 28 de la Primera Nacional y consiguió un triunfo clave para recuperar confianza y mantenerse en carrera por el sueño del Reducido. Los santiagueños cortaron una racha de cinco partidos sin sumar de a tres y mostraron una versión mucho más sólida y eficaz.

El encuentro comenzó de la mejor manera para los locales: a los 6 minutos, Romero abrió el marcador desde los doce pasos para poner el 1-0. A partir de ahí, Mitre controló el partido.

En el complemento, el conjunto santiagueño no se conformó con la mínima ventaja y fue por más. A los 28’, Machado apareció en el punto penal para empujar la pelota y estirar la diferencia a 2-0. Y cuando el partido ya se cerraba, una mano dentro del área le dio otra oportunidad al local: Martínez, también desde el punto penal, selló el 3-0 definitivo que desató la alegría en el 8 de Abril.

Con esta victoria, Mitre suma 35 puntos, producto de 9 triunfos, 8 empates y 11 derrotas. El Aurinegro se ubica en la 11° posición y, aunque todavía está lejos, mantiene chances matemáticas de meterse en los puestos de Reducido: está a 8 unidades de Chaco For Ever, que por ahora ocupa el último lugar de clasificación. En la próxima fecha, los dirigidos por Mazzón visitarán a Chacarita, en un duelo clave para seguir soñando.