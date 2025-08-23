Mitre, con DT interino, enfrenta a San Telmo con la necesidad de volver al triunfo

Tras la salida de Gabriel Schürrer, el Aurinegro tendrá a Cristian Mazzón en el banco buscando salir del mal momento.

Hoy 10:07

Mitre recibirá esta tarde a San Telmo en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione, desde las 15.30, por la fecha 28 de la Zona B de la Primera Nacional. El Aurinegro atraviesa un momento complicado y necesita los tres puntos para mantener vivo el sueño de clasificar al Reducido.

Tras la derrota ante Agropecuario en Carlos Casares, Gabriel Schürrer dejó de ser el entrenador del club. En su reemplazo, la dirigencia designó a Cristian Mazzón como DT interino, acompañado por Diego Gómez como ayudante de campo. La dupla técnica estará a cargo del equipo hasta que se defina al reemplazante definitivo.

El Aurinegro llega con la urgencia de romper la racha negativa y sumar de a tres en casa. Cada punto es vital para seguir soñando con los puestos de clasificación al Reducido, y el duelo frente a San Telmo se presenta como una de las últimas oportunidades de recuperación en la temporada.

Por su parte, el Candombero que también pelea por ingresar entre los ocho mejores, llega con la moral en alto tras vencer como local 1-0 a Colón de Santa Fe. El elenco bonaersense intentará extender su buen momento y sumar en Santiago ante un Mitre que se juega mucho en casa.