Organizado por la Municipalidad miles de niños y niñas participaron de una jornada de festejo en el parque Sur

La gran convocatoria se vio reflejada porque durante la jornada de celebración se entregaron más de 4000 mil números para los sorteos de juguetes y bicicletas.

Hoy 21:23

Con una gran participación de niños y niñas se realizó en el parque Sur un nuevo festejo por el Día de la Niñez, para las familias que residen en esa zona de la ciudad y organizado por la Municipalidad de la Capital.

La coordinación del evento estuvo a cargo del área de Gestión Urbana, de la Subsecretaría de Desarrollo Social y de la Secretaria de Gobierno en articulación con otras reparticiones de la comuna.

También los niños y niñas pudieron participar de juegos gratuitos como peloteros, maquillaje artísticos, entre otros.

En tanto la animación contó con los shows de los grupos Mequetrefe y Sin Sal. Además hubo una feria de emprendedores.

