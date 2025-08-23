Golpe al narcomenudeo en Frías: dos detenidos y droga secuestrada

Los procedimientos fueron realizados en los barrios Sumampa y Banda Verde. Se incautó marihuana, dinero en efectivo y rodados. Un hombre y una mujer quedaron aprehendidos.

Hoy 21:08

La Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia llevó a cabo el pasado viernes una serie de allanamientos en la ciudad de Frías, en el marco de una investigación por narcomenudeo que arrojó resultados positivos.

El operativo, coordinado por el Fiscal Coordinador, se concretó en dos domicilios: uno ubicado en calle Santa Fe del barrio Sumampa y otro en la intersección de General Roca y Presidente Perón, en el barrio Banda Verde.

Durante los procedimientos, los efectivos lograron el secuestro de 18,03 gramos de marihuana compacta, $862.300 en efectivo, cuatro teléfonos celulares, y dos vehículos: una motocicleta Yamaha Crypton 110 cc y un automóvil Fiat Palio.

Además, fueron detenidos un hombre de 39 años y una mujer de 36, quienes quedaron a disposición de la Justicia para las actuaciones correspondientes.