El área de la Tercera Edad organiza capacitación sobre ciberdelitos destinado a centros jubilados

Hoy 21:28

La subdirección de la Tercera Edad de la Municipalidad de la Capital organizará una capacitación sobre ciberdelitos destinada a los miembros de todos los centros de jubilados de la ciudad, a los fines de evitar fraudes y estafas virtuales.

La iniciativa busca otorgarles a los adultos mayores herramientas para reconocer y prevenir estos delitos informáticos, además de ofrecerles información sobre qué hacer en caso de haber sido víctimas, incluyendo canales de denuncia y recomendaciones de seguridad.

A cargo de profesionales del Banco Santiago del Estero, el curso se desarrollará el próximo lunes 25, de 10 a 12 horas, en el Centro Cultural Ricardo Rojas ubicado en Libertad y Pringles, con entrada libre y gratuita.