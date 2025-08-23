Quemaron una camioneta y la Policía detuvo a los sospechosos

Una camioneta Fiat Toro ardió en llamas frente a una vivienda de Añatuya. Tras las pericias, se encontraron un bidón con combustible y un supuesto mechero, lo que confirmó que se trató de un incendio intencional.

Hoy 22:18

Un violento hecho se registró en barrio 90 Viviendas, donde una camioneta Fiat Toro que se encontraba estacionada en la vía pública fue incendiada de manera intencional.

El episodio ocurrió en pasaje Rogelio Aguirre, cuando la propietaria del rodado, Analía Ramos (51 años), escuchó un fuerte ruido y al salir de su casa vio cómo su vehículo ardía en llamas. Personal de Bomberos Voluntarios trabajó rápidamente para sofocar el fuego, mientras efectivos policiales y peritos de Criminalística hallaron pruebas que confirmaron el ataque: en el interior del rodado se encontró una piedra y un fierro envuelto en tela a modo de mechero, además de un bidón de 5 litros con combustible abandonado en las inmediaciones.

El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía de turno a cargo del Dr. Arce Alfonso, quien ordenó la recolección de pruebas, el secuestro de los elementos hallados y la intervención de la Brigada de Investigaciones.

Posteriormente, y tras el análisis de cámaras de seguridad, los investigadores detectaron la participación de cuatro jóvenes que se movilizaban en dos motocicletas —una tipo enduro y otra 110cc—. Una de estas motos coincidía con un rodado que había sido secuestrado meses atrás en Frías por participar en picadas ilegales.

Con esos datos, personal de la División Robo y Hurto junto al Departamento de Homicidios y Delitos Complejos realizó un operativo que terminó con la detención de Cristian Nicolás Rodríguez (26 años) y de Yoel Alejandro Ponce (16 años), ambos señalados como autores materiales del hecho. Además, otros dos menores de edad quedaron supeditados a la causa.

Por disposición de la Jueza de Control y Garantías Dra. Roxana Cejas, los detenidos fueron alojados en sede policial en calidad de detenidos comunicados.