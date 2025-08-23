Un imputado se descompensó en plena audiencia en La Banda y le otorgaron arresto domiciliario

Durante una audiencia por narcomenudeo en los tribunales bandeños, Patricio Melián sufrió una descompensación que obligó a interrumpir el proceso. Su abogado, el Dr. Marcelo Castillo Gioya, relató que el imputado ya había sido hospitalizado en tres ocasiones.

Hoy 22:53

Un momento de tensión se vivió en los tribunales de La Banda durante una audiencia por una causa de narcomenudeo, cuando el imputado Patricio Melián sufrió una descompensación y perdió el conocimiento, lo que obligó a interrumpir el proceso judicial y convocar de urgencia al servicio de emergencias.

El abogado defensor, Marcelo Castillo Gioya, explicó en diálogo con Noticiero 7 que representa a Melián y a su esposa, Mónica González, ambos detenidos desde hace 50 días tras un allanamiento en el que se secuestró 1,8 gramos de marihuana y una planta de cannabis en el fondo de su vivienda.

Castillo relató que durante el desarrollo de la audiencia, mientras respondía preguntas de la jueza interviniente, Melián evidenció un grave cuadro de salud. “Inicialmente este hombre perdió hasta el conocimiento. No había un botiquín de primeros auxilios, nada. Cuando llegó la doctora del hospital le tomó la presión y tenía 17-11. Se lo tuvo que trasladar de urgencia al CIS Banda”, explicó.

Según los informes médicos, Melián necesita tratamiento urgente tanto cardiológico como neurológico debido a las secuelas que podría haber dejado el episodio. Frente a esa situación, la jueza resolvió otorgar el arresto domiciliario para él y para su esposa, quien figura como su cuidadora.

El abogado criticó que, pese a los reiterados problemas de salud de su defendido, la medida no se haya otorgado antes. “En estos 50 días de detención, tres veces fue trasladado al hospital. Tranquilamente, de oficio, la fiscalía pudo haber solicitado el arresto domiciliario sin llegar a estas consecuencias”, sostuvo.

La audiencia quedó suspendida y será retomada en una nueva fecha, mientras los imputados permanecen bajo arresto domiciliario a la espera de que se defina su situación procesal.