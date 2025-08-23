Dos menores en motocicleta fueron hospitalizados tras sufrir un fuerte accidente en Añatuya

Un grave accidente se produjo pasadas las 21 horas de este sábado en la ciudad de Añatuya, donde dos menores de edad que circulaban en una motocicleta Honda Biz a alta velocidad perdieron el control y terminaron impactando contra las estructuras del Paseo San Martín.

Los adolescentes, identificados con los apellidos Koleff y Cisneros, resultaron con politraumatismos de distinta consideración y debieron ser trasladados en la ambulancia municipal al Hospital Zonal para recibir atención médica.

El rodado involucrado sufrió importantes daños materiales y quedó en calidad de secuestro preventivo por disposición judicial.

En el lugar trabajó personal de Criminalística junto a efectivos de la Comisaría 41, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.