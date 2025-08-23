Ingresar
Dos menores en motocicleta fueron hospitalizados tras sufrir un fuerte accidente en Añatuya

Dos adolescentes que circulaban a alta velocidad en una motocicleta Honda Biz perdieron el control y se estrellaron contra monumentos del boulevar San Martín. Sufrieron politraumatismos y fueron trasladados al Hospital Zonal.

Hoy 22:51

Un grave accidente se produjo pasadas las 21 horas de este sábado en la ciudad de Añatuya, donde dos menores de edad que circulaban en una motocicleta Honda Biz a alta velocidad perdieron el control y terminaron impactando contra las estructuras del Paseo San Martín.

Los adolescentes, identificados con los apellidos Koleff y Cisneros, resultaron con politraumatismos de distinta consideración y debieron ser trasladados en la ambulancia municipal al Hospital Zonal para recibir atención médica.

El rodado involucrado sufrió importantes daños materiales y quedó en calidad de secuestro preventivo por disposición judicial.

En el lugar trabajó personal de Criminalística junto a efectivos de la Comisaría 41, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.

