Sarmiento fue goleado por Gimnasia de Chivilcoy y pierde terreno en el Federal A

El Profe no tuvo un buen partido y cayó por 3 a 0 en la provincia de Buenos Aires.

Hoy 18:10

Sarmiento de La Banda no tuvo una buena tarde y se volvió con las manos vacías tras caer goleado 3 a 0 ante Gimnasia de Chivilcoy en el marco de la sexta fecha de la segunda rueda del Torneo Federal A.

Los goles para el elenco bonaerense fueron marcados por Gómez, a los 2 minutos, Sosa a los 32' y Medina, en el complemento, a los 27', estableciendo cifras definitivas. La contundencia de Gimnasia dejó sin reacción a los dirigidos por Cristian Molins, que venían con aspiraciones de acercarse a los puestos de clasificación.

Con esta derrota, Sarmiento quedó en la quinta posición de la Zona B con 7 puntos, producto de dos victorias, un empate y dos derrotas. La diferencia con San Martín de Formosa, último equipo que estaría clasificando a la Tercera Fase, es de cuatro unidades. La próxima fecha será clave, ya que el Profe enfrentará justamente a los formoseños en un duelo directo por la pelea de arriba.